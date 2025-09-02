В историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка о победе над Японией

На Сахалине представили выставку о победе над Японией

В историческом парке «Россия – моя история» на Сахалине открылась мультимедийная выставка «Дальневосточный финал. От войны к миру», посвященная победе России над Японией во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба выставки.

Как отметил заместитель директора по развитию Фонда Гуманитарных Проектов Александр Тарасов, в освободительных операциях на Сахалине приняли участие более 2 млн советских героев.

«Примечательно, что только за последний месяц в стране появились десятки больших и малых проектов, посвященных этой теме, но, без сомнения, в плеяде этих талантливых проектов центральное место занимает выставка «Дальневосточный финал» здесь, в самом восточном историческом парке страны», — сказал он.

Выставка состоит из 2 комплексов и 22 разделов, занимая более 1200 кв.м. Посетители выставки узнают хронологию войны в различных залах, каждый из которых посвящен определенной теме, среди которых «Маньчжурская наступательная операция», «Капитуляция Японии. Парад Победы в Харбине» и другие.

«Очень приятно понимать, что работа, которую мы делаем, полезна и нужна. Особенно важно, что она поддержана — поддержана руководством, коллегами из других регионов, музейным и научным сообществом», — отметил директор музейного мемориального комплекса «Победа» и исторического парка «Россия — моя история» в Южно-Сахалинске Юрий Филипенко.

При создании выставки были использованы рассекреченные архивные документы, предоставленные министерством иностранных дел РФ.

Также в кинотеатре в рамках выставки можно будет посмотреть фильм «Отряд 731», который расскажет о биологических опытах японского подразделения над людьми во время Второй мировой войны.

Выставка открыта при поддержке министерства просвещения РФ, правительства Сахалинской области, министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Напомним, 3 сентября 2025 года исполнится 80 лет со дня освобождения территории Сахалина от японских милитаристов.