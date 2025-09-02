Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В период с 19.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

2 сентября в российском оборонном ведомстве сообщили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили 158 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, всего с начала вооруженного конфликта украинская армия лишилась 81 130 беспилотников.

До этого авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» писали о том, что Украина может готовить новый массированный удар по Крыму, об этом свидетельствует активность разведывательной авиации НАТО у границ РФ. По информации авторов, с конца августа наблюдается увеличение полетов разведавиации НАТО в непосредственной близости к границам России на Черном море.

Ранее Черноморский флот уничтожил три беспилотных катера ВСУ.