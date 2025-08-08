Черноморский флот уничтожил три беспилотных катера ВСУ

В период со 2 по 8 августа 2025 года силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Об этом в ежедневной сводке сообщило Минобороны России.

Накануне безэкипажный катер противника предпринял атаку в Черном море и у был уничтожен силами ПВО Черноморского флота. Еще один вражеский морской дрон позднее потопили в северо-восточной части акватории Черного моря.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе применения в городе безэкипажных катеров. Он призвал горожан покинуть набережную и пляжи, а жителей первой береговой линии — при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также нельзя находиться на открытом пространстве у моря.

Градоначальник попросил горожан сохранять спокойствие и следить за информацией в его соцсетях, на официальной странице администрации Новороссийска и на волнах местных радиостанций.

