Военблогеры: Украина планирует массированные удары по Крыму

«Архангел спецназа»: ВСУ планируют новые массированные удары по Крыму
true
true
true
close
Офис Президента Украины

Украина может готовить новый массированный удар по Крыму, об этом свидетельствует активность разведывательной авиации НАТО у границ РФ. Соответствующей информацией поделились авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«На фоне возникшего затишья и позиционных боев на разных участках в Черном море Североатлантический Альянс активно оказывает поддержку Украине в поиске целей и планировании ударов», — говорится в сообщении канала.

По информации авторов, с конца августа наблюдается увеличение полетов разведавиации НАТО в непосредственной близости к границам России на Черном море.

Так, американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B уже провел ночное патрулирование к юго-западу от Севастополя.

Вместе с тем, патрульный противолодочный самолет Р-8А ВМС США на протяжении трех дней подряд вел разведку по направлению Крымского моста, сообщается в Telegram-канале.

26 августа, по информации канала, на Крымском направлении летал французский самолет ДРЛО E-3F.

«Учитывая комплексность проведенной разведоперации, в рамках которой НАТО задействовало самолеты разных типов, ВСУ явно планируют новые удары, и, скорее всего, массированные», — подытоживают авторы канала.

27 августа минобороны РФ сообщало, что Вооруженные Силы России за сутки нанесли удары по объектам ВСУ и иностранным наемникам.

По данным пресс-службы ведомства, ударная авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили радиолокационную станцию противовоздушной обороны Украины, пункты управления и места сборки беспилотников, а также временные позиции украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее стало известно о новой попытке наступления ВСУ на Курскую область.

