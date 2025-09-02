На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Румыния подняла в воздух четыре истребителя возле украинской границы

Румыния подняла четыре истребителя у границы с Украиной из-за воздушной тревоги
Ints Kalnins/Reuters

Румыния подняла в воздух два самолета-истребителя Eurofighter и два истребителя F-16 в ночь на 2 сентября у границы с Украиной на Дунае. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны.

Отмечается, что американские F-16 вылетели с 86-й авиабазы в Борче для проведения разведывательных операций. В 23:46 по местному времени (совпадает с Москвой) было передано сообщение Ro-Alert для северной части уезда Тулча, а около 00:20 в воздух были подняты Eurofighter Typhoon военно-воздушных сил Германии.

В министерстве уточнили, что проведенная из-за воздушной тревоги операция не установила вторжений в воздушное пространство Румынии каких-либо дронов или самолетов.

НАТО ужесточило мониторинг неба над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Парламент страны ранее принял закон, дающий право сбивать беспилотники, нарушающие границу.

20 августа сообщалось, что Румыния подняла в воздух истребители Eurofighter Typhoon из-за дронов на границе с Украиной.

21 июля оборонное ведомство Румынии сообщило, что четыре украинских объекта непреднамеренно вторглись в воздушное пространство государства. В минобороны рассказали, что в период с 3:30 до 6:00 было зафиксировано 12 украинских воздушных объектов.

Ранее Польша подняла истребители после сообщений о действиях России на Украине.

