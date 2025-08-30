Войска РФ взяли под контроль почти 100% территории ЛНР

Вооруженные Силы РФ контролируют почти всю территорию Луганской народной республики. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

«В настоящее время нашими ВС РФ освобождено 99,7% территории Луганской народной республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой народной республики», — сообщил глава Генштаба.

Герасимов также добавил, что под контролем российской армии находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

По его словам, практически по всей протяженности линии фронта объединенная группировка российских войск ведет непрерывное наступление. Герасимов отметил, что с марта текущего года под контроль российских сил перешло более 3,5 тысячи квадратных километров территории, включая 149 населенных пунктов.

30 августа военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы вытесняют ВСУ из ЛНР. По его словам, украинские военные контролируют только небольшую часть Кременских лесов.

Ранее украинские военные попали в клещи в Серебрянском лесничестве на севере ЛНР.