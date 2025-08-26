Мобилизованные военнослужащие ВСУ поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно оставить их. Об этом сообщил РИА Новости Командир батальона спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Шрам».

По словам командира, между подразделениями ВСУ ведутся переговоры: отдельные отряды, такие как Signum (отряд БПЛА ВСУ) и 63-я бригада отступили и готовятся покинуть лесничество. При этом пехотные позиции украинской армии также стремятся отойти, но делают это осторожно. Чтобы избежать расправы со стороны заградотрядов, они поджигают позиции и преподносят это как результат обстрела, постепенно откатываясь на новые позиции.

«Тем самым они не оставляют нашим позициям блиндажей, ну и соответственно своему командованию доложат, что «героически» держались до последнего, но вот был прилет и так далее и тому подобное, и были вынуждены героически отойти на более выгодные позиции», — рассказал комбат.

Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная в ЛНР, подконтрольного российским войскам. По данным командира, часть территории леса контролируют ВС РФ, а часть — украинская армия.

Ранее ВС РФ уничтожили группу военных ВСУ, минировавших тропы в Харьковской области.