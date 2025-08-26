На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский боец рассказал, как ВСУ поджигают свои позиции

РИА: ВСУ поджигают позиции в ЛНР, чтобы покинуть Серебрянское лесничество
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/AP

Мобилизованные военнослужащие ВСУ поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно оставить их. Об этом сообщил РИА Новости Командир батальона спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Шрам».

По словам командира, между подразделениями ВСУ ведутся переговоры: отдельные отряды, такие как Signum (отряд БПЛА ВСУ) и 63-я бригада отступили и готовятся покинуть лесничество. При этом пехотные позиции украинской армии также стремятся отойти, но делают это осторожно. Чтобы избежать расправы со стороны заградотрядов, они поджигают позиции и преподносят это как результат обстрела, постепенно откатываясь на новые позиции.

«Тем самым они не оставляют нашим позициям блиндажей, ну и соответственно своему командованию доложат, что «героически» держались до последнего, но вот был прилет и так далее и тому подобное, и были вынуждены героически отойти на более выгодные позиции», — рассказал комбат.

Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная в ЛНР, подконтрольного российским войскам. По данным командира, часть территории леса контролируют ВС РФ, а часть — украинская армия.

Ранее ВС РФ уничтожили группу военных ВСУ, минировавших тропы в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами