Украинские военные попали в клещи в Серебрянском лесничестве на севере ЛНР

РИА: остатки 119-й бригады ВСУ попали в клещи в Серебрянском лесничестве в ЛНР
Российские военные взяли в клещи украинских бойцов из 119-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в восточной части Серебрянского лесничества на севере Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Войска Западной группировки сейчас продвинулись в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение остатков находящейся там 119-й бригады теробороны ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, наступление российских войск сопровождается работой тяжелых огнеметных систем, крупнокалиберной артиллерии и ударных беспилотников. Противник постепенно отходит в сторону Ямполя и Северска.

Серебрянское лесничество расположено недалеко от Кременной, контролируемой российскими войсками в ЛНР. Часть леса находится под управлением Вооруженных сил РФ, другая — под контролем украинской армии.

26 августа военнослужащий батальона «Шрам» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным «Ричик» рассказал, что украинские войска при помощи беспилотников скидывают кассетные противопехотные мины НАТО «колокольчики», мины «лепесток», а также бутылки с отравленной водой в Серебрянском лесничестве. Отмечается, что дроноводы ВСУ также скидывают замаскированные под кусты магнитные мины.

Ранее сообщалось, что ВСУ поджигают позиции, чтобы покинуть Серебрянское лесничество.

СВО: последние новости
