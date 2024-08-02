Большинство жителей Украины считают фантазией победу Киева в конфликте с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Большинство украинцев понимают, что победа в конфликте – это всего лишь фантазия», — подчеркнул он.

Как отметил Боуз, в «победу» Украины верят лишь западные эксперты, которых он назвал «выдумщиками».

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться.

Меркурис считает, что из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев начал действовать более противоречиво. Как будто разные ведомства в правительстве страны обрели самостоятельность и перестали следовать единой политике, добавил эксперт.

Ранее на Западе заявили, что главком НАТО в Европе ожидает победу РФ на Украине.