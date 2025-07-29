ВСУ истощены и испытывают острую нехватку личного состава, военные украинской армии не хотят воевать. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«У нас острая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война закончилась (для них). Старые кадры ушли, они устали и хотят, чтобы их заменили, но никто их не заменяет», — приводит телеканал слова командира одного из подразделений ВСУ.

28 июля в минобороны России сообщили, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР.

В оборонном ведомстве добавили, что взятие под контроль населенных пунктов стало возможным благодаря активным действиям российских военных. Бойцы ВС РФ в ходе выполнения операции нанесли поражение механизированным, воздушно-десантным, пехотным и морским бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Удачное, Чунишино, Муравка и Димитров в ДНР.

Ранее на Украине заявили о прорыве линии обороны ВСУ на одном из направлений.