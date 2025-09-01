Аэропорт Нижнекамска приостановил работу

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее аналогичные меры приняли в международном аэропорту Волгограда. По словам Кореняко, данное решение необходимо для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Казани.

В 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине начались атаки беспилотников на регионы Российской Федерации. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотных летательных аппаратов по территории России «будет увеличиваться».

