Российские средства ПВО отразили удар ВСУ снарядами HIMARS, авиабомбами и дронами

МО РФ: средства ПВО сбили три снаряда HIMARS, две авиабомбы и 112 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Также 31 августа были сбиты 112 беспилотников противника.

30 августа российские средства ПВО уничтожили более 200 дронов и несколько украинских ракет «Нептун».

Также вчера оборонное ведомство сообщило, что расчет боевой группы по ПВО Испытательного центра перспективных беспилотных технологий ведомства «Рубикон» поразил высотный дрон разведчик-корректировщик ВСУ Shark-M. Беспилотник сбили возле населенного пункта Гольмовский в Донецкой народной республики воздушным тараном. БПЛА находился на высоте более 3 км в момент атаки. При этом большая высота не помешала оператору центра «Рубикон» догнать и поразить цель.

Ранее в Минобороны рассказали о ночной атаке по военным объектам Украины.