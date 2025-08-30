В Минобороны РФ рассказали об уничтожении воздушных целей в зоне СВО

МО РФ: ПВО уничтожили 233 беспилотника и четыре ракеты «Нептун»

Российские силы уничтожили более 200 дронов и несколько ракет «Нептун». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.

Также ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны отметили, что в ходе ночной атаки российские военнослужащие также поразили места базирования украинских военных и иностранных наемников в 152-х районах.

Кроме того, самоходная гаубица «Мста-СМ2» уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». Помимо опорных пунктов были уничтожены пункты управления беспилотниками, боевая техника и военнослужащие ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

В ведомстве добавили, что артиллеристы смогли оперативно занять позицию и открыть огонь благодаря разведывательным данным от операторов беспилотного летательного аппарата Zala.

Ранее в США заявили о передаче Украине американского вооружения для ударов вглубь РФ.