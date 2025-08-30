На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о ночной атаке по военным объектам Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по ракетной и авиационной промышленности Украины
true
true
true
close
Михаил Фомичев/РИА Новости

Российские военнослужащие ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В публикации говорится, что атака осуществлялась при помощи ударных беспилотников, ракетных войск и полевой артиллерии.

«Нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что в ходе ночной атаки российские военнослужащие также поразили места базирования украинских военных и иностранных наемников в 152-х районах.

До этого исполняющий обязанности постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заявил, что удар по объектам ВПК Украины был нанесен в ответ на атаки вооруженных сил республики на российские нефтеперерабатывающие завод. Дипломат имел в виду атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Новошахтинске, Волгограде и поселке Афипский в Краснодарском крае.

Ранее российские военные ударами ФАБ-3000 уничтожили испанских наемников ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами