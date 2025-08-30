В Минобороны рассказали о ночной атаке по военным объектам Украины

Российские военнослужащие ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В публикации говорится, что атака осуществлялась при помощи ударных беспилотников, ракетных войск и полевой артиллерии.

«Нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что в ходе ночной атаки российские военнослужащие также поразили места базирования украинских военных и иностранных наемников в 152-х районах.

До этого исполняющий обязанности постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заявил, что удар по объектам ВПК Украины был нанесен в ответ на атаки вооруженных сил республики на российские нефтеперерабатывающие завод. Дипломат имел в виду атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Новошахтинске, Волгограде и поселке Афипский в Краснодарском крае.

Ранее российские военные ударами ФАБ-3000 уничтожили испанских наемников ВСУ.