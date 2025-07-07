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Министр обороны Израиля объявил о новой военной операции против хуситов

Кац: Израиль начал против хуситов военную операцию «Черный флаг»
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Reuters

Израиль начал новую военную операцию против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом, ссылаясь на заявление министра обороны еврейского государства Исраэля Каца, сообщает РИА Новости.

По словам министра, в рамках операции «Черный флаг» израильская армия нанесла мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, которое была захвачена хуситами около двух лет назад и сейчас используется для террористической деятельности в Красном море.

Кац также заявил, что за непрекращающиеся ракетные обстрелы Израиля Йемен повторит судьбу Ирана.

7 июля сообщалось, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля наносят удары по порту Ходейда в одноименной провинции Йемена, которая находится под контролем хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах».

Накануне в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морском флоте сообщили, что у берегов порта Ходейда произошло нападение на судно Magic Seas. В результате атаки сухогруз начал тонуть, экипаж эвакуировался.

Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.

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