Министр обороны Израиля объявил о новой военной операции против хуситов

Израиль начал новую военную операцию против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом, ссылаясь на заявление министра обороны еврейского государства Исраэля Каца, сообщает РИА Новости.

По словам министра, в рамках операции «Черный флаг» израильская армия нанесла мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, которое была захвачена хуситами около двух лет назад и сейчас используется для террористической деятельности в Красном море.

Кац также заявил, что за непрекращающиеся ракетные обстрелы Израиля Йемен повторит судьбу Ирана.

7 июля сообщалось, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля наносят удары по порту Ходейда в одноименной провинции Йемена, которая находится под контролем хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах».

Накануне в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морском флоте сообщили, что у берегов порта Ходейда произошло нападение на судно Magic Seas. В результате атаки сухогруз начал тонуть, экипаж эвакуировался.

Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.