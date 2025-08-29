На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о гибели главы правительства хуситов

РИА Новости: глава правительства хуситов ар-Рахави погиб при авиударе по Сане
true
true
true
close
Reuters

Премьер-министр правительства Йемена, созданного шиитским военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситами), Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате израильского авиаудара по Сане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник, близкий к семье ар-Рахави.

По его словам, израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны. В результате этого погибли четыре человека, включая премьера и нескольких его соратников.

Он добавил, что группировка «Ансар Алла» готовится объявить о смерти ар-Рахави, который был назначен премьер-министром 10 августа прошлого года.

Накануне израильский 12-й канал со ссылкой на источник сообщил, что в Израиле растет уверенность в том, что в результате авиаударов ЦАХАЛ по столице Йемена Сане были ликвидированы министр обороны и глава генштаба мятежного движения «Ансар Аллах».

Собеседник телеканала уточнил, что по всему городу было зафиксировано более 10 авиаударов, целью которых была встреча высокопоставленных чиновников, собравшихся на выступление лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси.

Ранее хуситы прокомментировали атаку на столицу Йемена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами