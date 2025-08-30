На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько тел погибших курян удалось вывезти из приграничья с начала года

Хинштейн: в 2025 удалось вывезти 201 тело погибших жителей Курской области
Александр Кряжев/РИА Новости

С начала 2025 года удалось вывезти 201 тело погибших жителей курского приграничья. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Непростой, но очень волнующий вопрос — это вывоз из приграничья тел погибших мирных жителей. Огромную поддержку нам оказывают военные и коллеги из ГВСУ. Из-за сложной оперативной обстановки работа эта затруднена. Всего с 1 января этого года удалось вывезти 201 тело», — написал он по итогам заседания рабочей группы по пропавшим без вести в результате вторжения Вооруженных сил Украины.

По данным губернатора, еще 509 жителей Курской области считаются пропавшими без вести. Власти знают о местонахождении 300 из них. Так, 23 жителя Курской области находятся в Сумской области, идет переговорный процесс по их возвращению.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее житель Суджи рассказал о подлоге со стороны Украины при вывозе россиян в Сумы.

