Житель Суджи рассказал о подлоге со стороны Украины при вывозе россиян в Сумы

Житель Суджи Белокрылов: вывезенным в Сумы жителям сделали фальшивые документы
true
true
true
close
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Украинская сторона подготовила подложные документы для жителей Курской области, вывезенных в Сумскую область. Об этом ТАСС рассказал житель города Суджа Илья Белокрылов, освобожденный из украинского плена после более чем полугода.

«Они и документы сделали так, что мы самовольно перешли, нарушили границу. Там и подписи наши стояли», — пояснил россиянин.

По словам Белокрылова, эти фиктивные документы были созданы украинской стороной, чтобы скрыть факт пленения мирных граждан. Он также добавил, что в Сумах жителей Курской области убеждали, что украинские власти якобы спасли их.

Также Белокрылов поделился информацией об условиях содержания в плену. По его словам, жителям Курской области предоставляли питание, в том числе бутерброды и обеды. При этом их регулярно подвергали допросам, которые фиксировались на видео.

Он также отметил присутствие журналистов из разных стран в пункте содержания пленных. По наблюдениям Белокрылова, в присутствии западных корреспондентов украинские военные старались демонстрировать «человеческое отношение», обеспечивая пленных едой и чаем.

Ранее самолет с 146 вернувшимися по обмену военными РФ приземлился в Подмосковье.

Атаки на Курскую область
