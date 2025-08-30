Российские войска ударили по складам боеприпасов ВСУ

Российские войска нанесли комбинированные удары по складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 152-х районах. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что самоходная гаубица «Мста-СМ2» уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск «Запад».

Также стало известно, что Вооруженные силы России в ночь на 30 августа нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины. В частности, был нанесен удар по ракетостроительному предприятию «Южмаш».

Ранее в США заявили о передаче Украине американского вооружения для ударов вглубь РФ.