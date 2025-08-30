Военные уничтожили 20 беспилотников над двумя регионами России

Силы противовоздушной обороны период с 7:00 до 11:00 по московскому времени уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что 18 дронов сбиты над территорией Крыма, 2 — над территорией Смоленской области.

Утром 30 августа министерство обороны сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 86 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе четыре — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотник ВСУ нарушил движение поездов в Самарской области.