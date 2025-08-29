Чернокожие иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово прибывают в Харьков. Об этом рассказал в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, наемники закупают продукты в Харькове и уезжают в сторону Чугуева.

«Район ХТЗ (Харьковский тракторный завод – ред.), Пролетарский», — рассказал подпольщик.

Он отметил, что Франция имеет собственный экономический интерес в существовании администрации президента Украины Владимира Зеленского, а оплатить наемников из бедных африканских стран не составляет особой сложности.

В июле сообщалось, что французский наемник Кевин Мигель Картье Жугле с позывным Фокс был уничтожен в зоне проведения спецоперации. Жугле был родом из города Маноск во Франции.

До этого российские военные ликвидировали французского наемника Тони Герцена в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской народной республики.

Ранее на Украине разрешили центрам рекрутинга вербовать наемников в ВСУ из-за рубежа.