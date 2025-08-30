Стало известно, когда огласят приговор генералу Оглоблину

Во вторник, 2 сентября, 235-й гарнизонный военный суд огласит приговор экс-главе управления планирования связи генералу Александру Оглоблину по делу о получении взятки в 12 млн рублей от пермского завода «Телта». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

По словам собеседницы агентства, оглашение приговора генералу назначено на 14:00 мск.

В своем последнем слове Оглоблин признал вину в получении взятки, раскаялся в содеянном, а также напомнил, что он сотрудничал со следствием, не причинил ущерба и попросил суд его строго не наказывать.

Уточняется, что обвинение просило назначить Оглоблину 12,5 лет лишения свободы по совокупности преступлений. Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год были заключены государственные контракты с телефонным заводом «Телта» на сумму более 1,2 млрд рублей. В свою очередь Оглоблин, контролировавший выполнение гособоронзаказа, получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей компании за общее покровительство.

В 2022 году Оглоблина судили в особом порядке за хищение 1,6 млрд рублей бюджетных средств. Он освободился раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее осужденный экс-генерал Шамарин дал показания по делу генерала Оглоблина.