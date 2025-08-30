На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об исчезновении украинского командира из штаба

ТАСС: передающий подчиненных другим подразделениям командир ВСУ исчез из штаба
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Гупалюк исчез из расположения штаба ОМБр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Вместо него обязанности выполняет один из его заместителей — подполковник Вархола Роман. Это уже не первый случай, когда Гупалюк покидает расположение бригады», — отметил собеседник агентства.

9 августа сообщалось, что российские силовые структуры установили личные данные и номер телефона Гупалюка. По данным ТАСС, полковник систематически прикомандировывал военнослужащих к другим бригадам (95-й, 79-й, 82-й десантно-штурмовым). Источники утверждают, что это приводило к потерям среди направленных солдат, о чем свидетельствуют сообщения родственников в социальных сетях.

Подразделения 156-й бригады ранее несли потери под Теткино, Юнаковкой и Варачино в Сумской области.

4 августа сообщалось, что персональные данные начальника Службы безопасности Украины (СБУ) по Сумской области Олега Красношапки, включая телефоны и адрес, стали доступны российским силовикам.

Ранее экс-офицер СБУ рассказал о шантаже со стороны западных кураторов.

