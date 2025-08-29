На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов рассказал о работе «Витрины данных»

Белоусов: сервис «Витрина данных» помог выдать 300 тыс. справок об участии в СВО
Бойцам ВС РФ с мая 2025 года вручили свыше 300 тыс. справок об участии в СВО через сервис «Витрина данных». Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

Подчеркивается, что с помощью «Витрины данных» справки выдаются практически мгновенно, что обеспечивает военным и их родным ускоренный доступ к федеральным и региональным льготам. Решение вопросов социального обеспечения военных и их семей Белоусов назвал одним из приоритетов МО РФ.

К концу года к сервису будет подключено порядка 25 тыс. федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления, что обеспечит ускорение обмена сведениями для поддержки ветеранов.

До этого Белоусов заявил, что Минобороны РФ завершило создание системы единого воинского учета.

14 августа россияне через «Госуслуги» начали получать сообщения о включении их данных в реестр воинского учета. Они приходят как push-уведомления и отправляются на почту, привязанную к аккаунту на «Госуслугах». В качестве отправителя указано Минобороны РФ.

Ранее Белоусов потребовал перевести военно-строительный комплекс на новую модель.

