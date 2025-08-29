Белоусов заявил о завершении создания системы единого воинского учета

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов: Минобороны РФ завершило создание системы единого воинского учета
Министерство обороны РФ

Минобороны России завершило создание государственной системы единого воинского учета. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии ведомства, передает Telegram-канал министерства.

«Десятое приоритетное направление — создание единой цифровой среды Минобороны. Одно из достижений в этой сфере — завершение создания Государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта», — сказал глава оборонного ведомства.

14 августа россияне через «Госуслуги» начали получать сообщения о включении их данных в реестр воинского учета. Они приходят как push-уведомления и отправляются на почту, привязанную к аккаунту на «Госуслугах». В качестве отправителя указано Минобороны РФ.

На этом фоне глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что эти уведомления связаны с актуализацией баз данных. По его словам, такие сообщения не грозят «ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу». Тем более это не грозит лицам женского пола, которые в России «служат только по контракту и по желанию».

Ранее Путин назвал число россиян, добровольно поступающих на военную службу.

