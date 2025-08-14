На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам начали сообщать о включении в электронный реестр повесток

Россияне стали получать уведомления о включении в реестр воинского учета
«Газета.Ru»

Россияне через «Госуслуги» начали получать уведомления о включении их данных в реестр воинского учета, пишет «Лента.ру».

Согласно материалу, сообщения об этом получили жители столицы, Подмосковья и Курской области. Они приходят как push-уведомления и отправляются на почту, привязанную к аккаунту на «Госуслугах». В качестве отправителя указано Минобороны РФ.

«Для получения сведений о воинском учете запросите выписку из Реестра воинского учета в личном кабинете Реестра повесток», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

На этом фоне глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что эти уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета связаны с актуализацией баз данных. По его словам, такие сообщения не грозят «ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу». Тем более это не грозит лицам женского пола, которые в России «служат только по контракту и по желанию».

Ранее в России изменились правила призыва в армию.

