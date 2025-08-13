На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили рассылку уведомлений о воинском учете на «Госуслугах»

Картаполов: уведомления о воинском учете связаны с актуализацией баз данных
«Газета.Ru»

Уведомления о внесении данных в реестр воинского учета, которые россияне начали получать на «Госуслугах», связаны с актуализацией баз данных. Об этом в разговоре с РБК заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, такие уведомления не грозят «ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу». Тем более это не грозит лицам женского пола, которые в России «служат только по контракту и по желанию», отметил депутат.

«Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», — сказал он.

Как сообщает РБК, в последнее время граждане стали получать на «Госуслугах» именные уведомления о включении сведений в реестр воинского учета. В этих оповещениях говорится, что для получения данных о воинском учете следует запросить выписку из реестра в личном кабинете реестра повесток.

В июле президент РФ Владимир Путин своим указом уточнил порядок прохождения военной службы в стране.

Ранее Путин назвал число россиян, добровольно поступающих на военную службу.

