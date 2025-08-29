На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский назвал ситуацию на Красноармейском направлении самой серьезной

Зеленский: Красноармейское направление самое серьезное на данный момент
Evgeniy Maloletka/AP

Ситуация на Красноармейском направлении остается самой серьезной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинский телеканал «Общественное. Новости».

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут активные действия в Харьковской области и ДНР. Зеленский добавил, что на Запорожском направлении изменений нет.

Боец ВС РФ с позывным «Проказник» рассказал, что российские военнослужащие на Красноармейском направлении в ДНР вышли из окружения ВСУ по открытому полю. По его словам, украинские солдаты зашли за спины российских военных, когда они готовились к штурму. ВСУ начали обстреливать позиции российских бойцов, в том числе из миномета.

До этого ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что Национальная гвардия Украины перебрасывает на Красноармейское направление из Харьковской области часть подразделений.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ в Красноармейске.

