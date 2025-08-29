На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов оценил темпы продвижения ВС России в зоне СВО

Белоусов: ВС России в зоне СВО ежемесячно освобождают 600–700 кв. км
Под контроль российской армии ежемесячно переходит порядка 600–700 квадратных километров в зоне СВО. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300–400 квадратных километров, то в настоящее время – 600–700», — сообщил он.

Белоусов напомнил, что в прошлом году на заседании Коллегии зафиксировали десять приоритетных направлений деятельности Минобороны. Ключевым направлением является победа в СВО. В связи с этим он отметил рост темпов продвижения российских войск.

Белоусов также заявил, что Министерство обороны России должно завершить работы по созданию системы обеспечения войск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Министр обороны добавил, что в России в 2025 году увеличили план набора военнослужащих на службу по контракту.

Ранее Белоусов заявил о значительном росте поставок дронов в войска.

