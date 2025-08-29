На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссия предложила увеличить расходы на охрану границ в три раза

Фон дер Ляйен: ЕК предложила увеличить расходы на миграцию и охрану границ
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Европейская комиссия (ЕК) предложила увеличить расходы на миграцию и охрану границ в три раза в рамках бюджета Евросоюза (ЕС) на 2028–2034 годы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы утроили предложение по миграции и укреплению границ», — сказала она.

В конце июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп отметил, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что США продолжат поставлять вооружение на Украину, но оплату этих поставок возьмут на себя европейские союзники по альянсу.

Ранее экс-премьер Италии заявил о снижении геополитического влияния Европы.

