Шарий: Украина хоронит солдат как неизвестных, чтобы избежать выплат

Шарий заявил, что Киев нашел возможность избежать выплат за погибших солдат
Francisco Seco/AP

Украинский блогер Шарий заявил, что на новом военном кладбище, открытом под Киевом, хоронят неизвестных солдат ВСУ, чтобы избежать выплат родственникам погибших. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На новом военном кладбище хоронят неизвестных солдат ВСУ... Такие «неизвестные солдаты» — это пропавшие без вести, и для родных не будет успокоения до конца их дней. Такие «неизвестные солдаты» — это, конечно же, отсутствие выплат», - написал Шарий.

29 августа прошло открытие военного кладбища в районе села Мархалевка Киевской области на 130 тыс. мест, где в первый же день похоронили пятерых неизвестных солдат ВСУ. На открытии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Сообщалось также и о планах открыть другие военные кладбища на территории Украины, в том числе мемориал в районе села Гатное Киевской области.

