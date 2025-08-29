Уничтожение украинского ракетного комплекса «Нептун» попало на видео

Российские войска уничтожили украинский ракетный комплекс «Нептун» в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, опубликовав соответствующие кадры.

Отмечается, что удар был нанесен ракетой с фугасной боевой частью из ракетного комплекса «Искандер». Комплекс «Нептун» был полностью уничтожен вместе с боевым расчетом в количестве 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Минобороны РФ сообщило, что российские войска в период с 23 по 29 августа нанесли семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиационным базам Украины. Удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, стало известно, что российская армия за неделю взяла под контроль шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в Киевской области на месте, где была танковая дивизия СС, сожгли установку Gepard.