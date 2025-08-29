Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 7 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Российские войска в период с 23 по 29 августа нанесли семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиационным базам Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

По данным ведомства, поражены также склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и нефтебаза, снабжающая горючим Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, силы РФ поразили ракетный комплекс «Нептун», пункты управления, места сборки, хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, говорится в сообщении.

До этого оборонное ведомство сообщило, что российская армия за неделю взяла под контроль шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в Киевской области на месте, где была танковая дивизия СС, сожгли установку Gepard.