На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киевской области на месте, где была танковая дивизия СС, сожгли установку Gepard

Подпольщик Лебедев: жители Киевской области сожгли немецкую установку Gepard
true
true
true
close
Hans-Hermann Buhling/Wikipedia

В Киевской области на месте, где в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 годы) находилась танковая дивизия СС, местные жители сожгли немецкую зенитную самоходную установку Gepard. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив соответствующие кадры.

По его словам, помимо техники местные жители обнаружили спящих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в сильном алкогольном опьянении.

«Gepard» — зенитная самоходная установка (ЗСУ) производства Германии, предназначенная для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей, а также наземных целей.

До этого в августе Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по складу ВСУ невероятных размеров в поселке Хотень Сумской области. По его словам, «прилетело так, что в Сумах диваны шевелились и рюмки с чаем на столе падали».

Ранее российские войска применили новое оружие в зоне СВО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами