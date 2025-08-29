В Киевской области на месте, где в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 годы) находилась танковая дивизия СС, местные жители сожгли немецкую зенитную самоходную установку Gepard. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, предоставив соответствующие кадры.

По его словам, помимо техники местные жители обнаружили спящих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в сильном алкогольном опьянении.

«Gepard» — зенитная самоходная установка (ЗСУ) производства Германии, предназначенная для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей, а также наземных целей.

До этого в августе Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по складу ВСУ невероятных размеров в поселке Хотень Сумской области. По его словам, «прилетело так, что в Сумах диваны шевелились и рюмки с чаем на столе падали».

Ранее российские войска применили новое оружие в зоне СВО.