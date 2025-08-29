На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны РФ сообщило о 19 сбитых дронах над страной

МО: за три часа над шестью регионами России сбиты 19 украинских беспилотников
MOD Russia/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 19 украинских беспилотников в разных регионах РФ. Об этому сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, в период с 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, четыре — над территорией Ростовской области, два — над территорией Тульской области, по одному — над территориями Орловской и Курской областей, и еще один — над территорией Крыма.

До этого Минобороны России сообщало, что вечером 28 августа средства ПВО сбили 23 украинских дрона над Брянской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.

По данным ведомства, в ночь на четверг были уничтожены 102 украинских дрона над территорией РФ. Среди них 22 аппарата были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще по 21 — над Ростовской и Самарской областями. В Краснодарском крае уничтожили 18 дронов, в Крыму — 11. Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.

Атаки БПЛА на Россию
