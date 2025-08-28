На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами России и Черным морем уничтожили пять украинских БПЛА

Минобороны: cилы ПВО сбили пять дронов ВСУ над регионами России и Черным морем
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 28 августа уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны ликвидировали в период c 19:30 и до 21:00 мск. По два БПЛА уничтожили над Курской областью и акваторией Черного моря, один — над Брянской областью.

Утром 28 августа в Минобороны России сообщили, что в течение минувшей ночи средства ПВО сбили 102 украинских дрона над российской территорией. Среди них 22 аппарата были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще по 21 — над Ростовской и Самарской областями. В Краснодарском крае уничтожили 18 дронов, в Крыму — 11. Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.

Также в министерстве заявили, что системы ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск 27 августа уничтожили 13 дронов ВСУ самолетного типа в Ростовской, Белгородской, Смоленской областях, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.

