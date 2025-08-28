На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уничтожение украинского корабля «Симферополь» попало на видео

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского корабля «Симферополь»
true
true
true

В сети появились кадры, на которых можно увидеть уничтожение украинского разведывательного корабля «Симферополь» российским морским дроном. Видео опубликовало Минобороны РФ.

«В результате атаки корабль ВМС Украины затонул», — отмечается в сообщении ведомства.

Об уничтожении «Симферополя» российское министерство обороны сообщало ранее 28 августа. По данным МО РФ, российский безэкипажный катер подорвал корабль в устье реки Дунай.

По словам эксперта по беспилотной авиации Дениса Федутинова, это первый подтвержденный случай уничтожения украинского корабля при помощи морского беспилотника.

В начале августа украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш предупреждал о серьезной угрозе, с которой может столкнуться Киев из-за российских безэкипажных катеров, управляемых центром «Рубикон».

Ранее в ВСУ обвинили страны НАТО в поставках устаревших беспилотников.

