На Украине предупредили о серьезной угрозе из-за российского центра «Рубикон»

Украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш предупредил о серьезной угрозе, с которой может столкнуться Киев из-за российских безэкипажных катеров, управляемых Центром перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Его слова приводит Telegram-канал «Осведомитель».

«Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое «Рубикон», тот понимает, что все будет серьезно», — подчеркнул Флеш.

Он также разместил видео с испытаниями российских безэкипажных катеров и заявил о возможности «Рубикона» одновременно атаковать 400-ми катерами, что может привести к уничтожению всех портов, вышек, кораблей и всей морской инфраструктуры.

В конце июля расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» посредством воздушных таранов. Также были поражены: четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, ряд единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона, находившихся в точке взлета.

Ранее российский боец рассказал о применении БПЛА «Черника-2» в Сумской области.