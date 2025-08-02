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На Украине предупредили о серьезной угрозе из-за российского центра «Рубикон»

Украинский эксперт по связи Флеш предупредил о новой угрозе из-за «Рубикона»
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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш предупредил о серьезной угрозе, с которой может столкнуться Киев из-за российских безэкипажных катеров, управляемых Центром перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Его слова приводит Telegram-канал «Осведомитель».

«Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое «Рубикон», тот понимает, что все будет серьезно», — подчеркнул Флеш.

Он также разместил видео с испытаниями российских безэкипажных катеров и заявил о возможности «Рубикона» одновременно атаковать 400-ми катерами, что может привести к уничтожению всех портов, вышек, кораблей и всей морской инфраструктуры.

В конце июля расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» посредством воздушных таранов. Также были поражены: четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, ряд единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона, находившихся в точке взлета.

Ранее российский боец рассказал о применении БПЛА «Черника-2» в Сумской области.

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