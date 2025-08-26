На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ обвинили страны НАТО в поставках устаревших беспилотников

Corriere della Sera: страны НАТО поставляют ВСУ устаревшие и бесполезные дроны
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Поставляемые странами НАТО Украине беспилотники бесполезны на поле боя, поскольку являются устаревшими. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на одного из комбатов ВСУ с передовой.

«Да, получаем БПЛА НАТО, но они бесполезны, поскольку устаревшие. Теперь мы сами можем учить союзников в Европе и США технологиям ведения войны в небе», — заявил офицер.

Он назвал российские военные технологии более продвинутыми в сравнении с западными, особенно в сфере перехвата беспилотников, и отметил количественное превосходство средств РФ.

25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на Украину, а, вместо этого, продает оружие союзникам по НАТО.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что королевство продолжит помогать Украине в 2025-2026 годах и выделит ей $8,45 млрд.

Ранее в Германии назвали сумму, которую готовы тратить на Украину ежегодно.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами