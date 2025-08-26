В ВСУ обвинили страны НАТО в поставках устаревших беспилотников

Поставляемые странами НАТО Украине беспилотники бесполезны на поле боя, поскольку являются устаревшими. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на одного из комбатов ВСУ с передовой.

«Да, получаем БПЛА НАТО, но они бесполезны, поскольку устаревшие. Теперь мы сами можем учить союзников в Европе и США технологиям ведения войны в небе», — заявил офицер.

Он назвал российские военные технологии более продвинутыми в сравнении с западными, особенно в сфере перехвата беспилотников, и отметил количественное превосходство средств РФ.

25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не тратит деньги на Украину, а, вместо этого, продает оружие союзникам по НАТО.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что королевство продолжит помогать Украине в 2025-2026 годах и выделит ей $8,45 млрд.

Ранее в Германии назвали сумму, которую готовы тратить на Украину ежегодно.