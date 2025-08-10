На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ запустили из района Одессы безэкипажные катера

Из района Одессы произошел запуск безэкипажных катеров ВСУ
Evgeniy Maloletka/AP

Из района Одессы произошел запуск безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации канала отмечается, что силы Черноморского флота России находятся в готовности к отражению атаки.

7 августа безэкипажный катер ВСУ предпринял атаку в Черном море и был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота. В этот день еще один вражеский морской дрон потопили в северо-восточной части акватории Черного моря.

В ночь на 7 августа в Новороссийске объявляли угрозу применения безэкипажных катеров. Глава города Андрей Кравченко призывал горожан покинуть набережную и пляжи, а жителей первой береговой линии — при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также нельзя быть на открытом пространстве у моря.

Ранее Черноморский флот уничтожил системы наведения дронов украинской армии.

Все новости на тему:
Новости Украины
