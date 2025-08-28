На станции в Волгоградской области приостановили движение поездов из-за БПЛА

На станции в Волгоградской области приостановили движение пассажирских поездов из-за падения обломков дрона. Об этом сообщает в Telegram-канале Приволжская железная дорога.

Там рассказали, что при ликвидации БПЛА загорелось здание, не относящееся к пассажирской инфраструктуре.

«Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено. Идет обследование инфраструктуры,»— говорится в посте.

Там добавили, что это может привести к задержкам в ж/д движении. При этом, по предварительной информации, при падении обломков беспилотника никто не пострадал.

Накануне вечером в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. А ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области. По словам губернатора Андрея Бочарова, при падении обломков БПЛА загорелось одно из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар был оперативно потушен.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».