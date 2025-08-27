РИА Новости: грабивших магазины в Судже бойцов ВСУ перебросили под Харьков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на Харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, бойцы которой грабили магазины и похищали мирных жителей в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, военные именно этой бригады стали известны по видеороликам из «Пятерочки» в Судже.

В начале августа в российских силовых структурах рассказали, что командование украинских войск перебросило 1-ю отдельную бригаду территориальной обороны, считающуюся элитной, в район города Волчанска в Харьковской области. По словам источника, ВСУ пошли на такой шаг в попытке отбить утраченные позиции.

Изначально в элитную бригаду ВСУ входили участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе и иностранные наемники. Однако в дальнейшем выживших неонацистов перевели на должности инструкторов, а подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами.

23 августа стало известно, что Киев вывел в тыл элитные бригады ВСУ с Харьковского направления.

Ранее в Харьковской области украинские подразделения по ошибке открыли огонь по союзникам.