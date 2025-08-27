На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики сообщили о переброске под Харьков бойцов ВСУ, грабивших в Курской области

РИА Новости: грабивших магазины в Судже бойцов ВСУ перебросили под Харьков
true
true
true
close
Alex Babenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на Харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду, бойцы которой грабили магазины и похищали мирных жителей в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, военные именно этой бригады стали известны по видеороликам из «Пятерочки» в Судже.

В начале августа в российских силовых структурах рассказали, что командование украинских войск перебросило 1-ю отдельную бригаду территориальной обороны, считающуюся элитной, в район города Волчанска в Харьковской области. По словам источника, ВСУ пошли на такой шаг в попытке отбить утраченные позиции.

Изначально в элитную бригаду ВСУ входили участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе и иностранные наемники. Однако в дальнейшем выживших неонацистов перевели на должности инструкторов, а подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами.

23 августа стало известно, что Киев вывел в тыл элитные бригады ВСУ с Харьковского направления.

Ранее в Харьковской области украинские подразделения по ошибке открыли огонь по союзникам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами