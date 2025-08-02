На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В районе Волчанска заметили элитную бригаду ВСУ

ТАСС: командование ВСУ перебросило под Волчанск элитную бригаду теробороны
true
true
true
close
Reuters

Командование украинских войск перебросило 1-ю отдельную бригаду территориальной обороны, считающуюся элитной, в район города Волчанска в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли на такой шаг в попытке отбить утраченные позиции.

Он объяснил, что изначально в 1-ю бригаду территориальной обороны вошли участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Также в подразделение включили иностранных наемников.

«Но в дальнейшем выжившие неонацисты были переведены на должности инструкторов, а подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами», — рассказали в силовых структурах.

2 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ выбили украинские формирования с северного побережья реки Волчья в городе Волчанске. Таким образом они смогли взять под контроль историческую часть населенного пункта.

Как отметил Марочко, район автовокзала Волчанска уже перешел под «плотный огневой контроль» российских войск. Эксперт уточнил, что здесь у ВСУ проходили основные пути снабжения.

Ранее ВС РФ открыли новый фронт на севере Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами