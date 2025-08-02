Командование украинских войск перебросило 1-ю отдельную бригаду территориальной обороны, считающуюся элитной, в район города Волчанска в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли на такой шаг в попытке отбить утраченные позиции.

Он объяснил, что изначально в 1-ю бригаду территориальной обороны вошли участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Также в подразделение включили иностранных наемников.

«Но в дальнейшем выжившие неонацисты были переведены на должности инструкторов, а подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами», — рассказали в силовых структурах.

2 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ выбили украинские формирования с северного побережья реки Волчья в городе Волчанске. Таким образом они смогли взять под контроль историческую часть населенного пункта.

Как отметил Марочко, район автовокзала Волчанска уже перешел под «плотный огневой контроль» российских войск. Эксперт уточнил, что здесь у ВСУ проходили основные пути снабжения.

Ранее ВС РФ открыли новый фронт на севере Харьковской области.