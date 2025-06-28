Страны Прибалтики сообщили ООН о выходе из конвенции по противопехотным минам

Прибалтийские государства — Эстония, Литва и Латвия — сообщили членам ООН о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает распространение противопехотных мин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления МИД стран.

«Латвия, Эстония и Литва представили свои документы о выходе 27 июня. В соответствии с конвенцией, выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи вышеупомянутого документа», — говорится в сообщении латвийского министерства.

В заявлениях внешнеполитических ведомств Латвии, Литвы и Эстонии также отмечается, что выход из конвенции позволит странам «проявить гибкость» в вопросе укрепления обороноспособности.

Как писала британская газета The Telegraph, выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин объясняется желанием этих стран создать «новый железный занавес» на границе с Россией.

Отмечается, что при необходимости граничащие с РФ страны НАТО «засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин».

Ранее политолог Геннадий Подлесный объяснил, почему балтийские мины на границе с РФ бессмысленны.