Зеленский указом приостановил действие Оттавской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о приостановке действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь по меньшей мере паритета в силах и средствах, необходимых для защиты от российской агрессии», — заявил он.

По словам украинского лидера, Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и не предпринимала никаких шагов в рамках политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия. Зеленский подчеркнул, что поручил чиновникам быстро проработать и принять все подзаконные акты для реализации инициативы.

Он отметил, что в скором времени Киев активизирует решения в сфере обороны, направленные на поддержку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий.

15 июля газета Financial Times опубликовала свой вариант разговора Трампа с Зеленским, согласно которому, что глава Белого дома призывал Киев наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии заставить Россию сесть за стол переговоров.

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла данные газеты, сказав, что американский лидер не призывал к нанесению ударов.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.