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США наращивают военное присутствие в Финляндии

СоФ: США усиляют военное присутствие в Финляндии
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Burhan Ozbilici/AP

США планируют усилить во второй половине года военное присутствие в Финляндии, а также принять активное участие в учениях как в этой стране, так и в регионе Балтийского моря. Об этом говорится в пресс-релизе Сил обороны Финляндии (СоФ).

«Цель состоит в том, чтобы повысить готовность, укрепить оперативную совместимость и содействовать региональной безопасности», — говорится в документе.

СоФ утверждает, что сотрудничество двух стран в области безопасности является обязательным условием, особенно в нынешней обстановке в мире. Присутствие армии является демонстрацией углубления сотрудничества и приверженности США Финляндии и региону Балтийского моря.

Прибывшие из США морские пехотинцы разместились в бригаде Уусимаа и Береговой бригаде. Они будут находиться в Финляндии около месяца.

10 июля сообщалось, что атомная подводная лодка Военно-морских сил США впервые зашла в порт Исландии. По словам временной поверенной США в Исландии Эрин Сойер, Вашингтон и Рейкьявик поддерживают общую цель — снижение напряженности в Арктике. При этом дипломат обвинила Россию в наращивании своего военного присутствия в регионе.

Ранее в Финляндии предрекли уничтожение всей Украины.

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