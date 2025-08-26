Польский военный получил ранение на границе с Белоруссией

Солдат Вооруженных сил Польши получил ранение на польско-белорусской границе при пресечении попытки пересечения границы нелегальными мигрантами. Об этом в соцсети X сообщило Оперативное командование ВС Польши.

Инцидент произошел 25 августа в районе населенного пункта Черемха Подляского воеводства. Польский военнослужащий получил ранение левой руки. Ему была оказана первая помощь на месте происшествия. Затем военный был доставлен в больницу.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные угрозы со стороны западных соседей вынуждают Минск заниматься вопросами обороноспособности республики.

До этого Министерство иностранных дел Польши отвергло предложение Белоруссии по возобновлению диалога между военными ведомствами двух стран. В заявлении Варшава снова обвинила Минск в миграционном кризисе на границе между странами, а также в поддержке РФ в конфликте с Украиной.

Ранее в Белоруссии рассказали об обстановке у воздушных границ республики.