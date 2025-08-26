На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польский военный получил ранение на границе с Белоруссией

Военный Польши пострадал при попытке мигрантов пересечь границу с Белоруссией
true
true
true
close
Kuba Stezycki/Reuters

Солдат Вооруженных сил Польши получил ранение на польско-белорусской границе при пресечении попытки пересечения границы нелегальными мигрантами. Об этом в соцсети X сообщило Оперативное командование ВС Польши.

Инцидент произошел 25 августа в районе населенного пункта Черемха Подляского воеводства. Польский военнослужащий получил ранение левой руки. Ему была оказана первая помощь на месте происшествия. Затем военный был доставлен в больницу.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные угрозы со стороны западных соседей вынуждают Минск заниматься вопросами обороноспособности республики.

До этого Министерство иностранных дел Польши отвергло предложение Белоруссии по возобновлению диалога между военными ведомствами двух стран. В заявлении Варшава снова обвинила Минск в миграционном кризисе на границе между странами, а также в поддержке РФ в конфликте с Украиной.

Ранее в Белоруссии рассказали об обстановке у воздушных границ республики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами