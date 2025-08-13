Польша отказала Белоруссии в возобновлении диалога по безопасности

Министерство иностранных дел Польши отвергло предложение Белоруссии по возобновлению диалога между военными ведомствами двух стран. Об этом сообщила радиостанция RMF FM, ссылаясь на ответ польского МИД на письмо белорусского министерства обороны.

«В нынешней ситуации мы не видим пространства для переговоров, а тем более для конкретных действий в этом направлении», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Варшава снова обвинила Минск в миграционном кризисе на границе между странами, а также в поддержке РФ в конфликте с Украиной.

Напомним, в предложение Минска входило проведение переговоров по линии верификационных ведомств посредством телефонной или видеосвязи. Белорусская сторона выразила готовность к диалогу между вооруженными силами двух государств в том числе на территории других стран в любое время.

До этого в Совбезе Белоруссии назвали беспочвенными рассуждения о том, что Россия и Белоруссия якобы могут напасть на Польшу или Прибалтику. Там отметили, что Москва и Минск не собираются делать преднамеренные шаги для того, чтобы нарушить суверенитет и целостность этих стран. В Совбезе подчеркнули, что пока сами РФ и Белоруссия подвергаются агрессивным действиям со стороны Запада. Речь идет о санкциях, закрытых границах, выстраивании забора на границе, стягивании войск на приграничную территорию и прочем.

Ранее Лукашенко заявил об агрессивном настрое Польши и стран Прибалтики.