На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские системы ПВО сбили 160 беспилотников за сутки

Минобороны: системы ПВО сбили четыре авиабомбы и 160 беспилотников за сутки
true
true
true
close
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 160 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, системы ПВО также уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы.

Из этой же сводки следует, что Вооруженные силы России нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины. В операции участвовали боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Также Минобороны РФ сообщило, что группировка российских войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в различных районах Харьковской области и Донецкой народной республики. По данным ведомства, украинские войска потеряли более 230 военнослужащих.

Ранее российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами