Минобороны: системы ПВО сбили четыре авиабомбы и 160 беспилотников за сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 160 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, системы ПВО также уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы.

Из этой же сводки следует, что Вооруженные силы России нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины. В операции участвовали боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Также Минобороны РФ сообщило, что группировка российских войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в различных районах Харьковской области и Донецкой народной республики. По данным ведомства, украинские войска потеряли более 230 военнослужащих.

Ранее российские военные поразили пункт дислокации ВСУ в Сумской области.