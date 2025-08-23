Вооруженные силы России нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции участвовали боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

Помимо предприятия ВПК, российские войска нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 143-х районах в зоне проведения спецоперации.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что группировка российских войск «Запад» нанесла поражение формированиям пяти подразделений ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой народной республики, противник потерял более 230 военнослужащих.

Также начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров заявил, что военнослужащие Западной группировки Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки сбили 59 беспилотников самолетного типа и 27 тяжелых боевых гексакоптеров R-18 украинских войск.

Ранее ВСУ нанесли авиаудары по позициям собственной бригады.